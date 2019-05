Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, 02.05.19, befuhr eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Weisenheim die K13 in Richtung Gimmeldingen. In der Verlängerung der Hainstraße übersah die Fahrradfahrerin ein in der Straße befindliches Schlagloch, fuhr mit dem Vorderreifen in dieses, und stürzte dadurch zu Boden. Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen musste sie durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden.

