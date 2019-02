Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya-Kontrollen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls

Nienburg (ots)

(BER)Während des gesamten Jahres führt die Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg spezielle Kontrollen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls im Bereich aller 6 Kommissariate durch. Am Mittwoch, 20.02.2019 waren insgesamt 11 Beamtinnen und Beamte des örtlichen Polizeikommissariates sowie Kolleginnen und Kollegen der PI in Hoya im Einsatz. Die konkreten Kontrollorte werden aus taktischen Gründen nicht genannt, jedoch wird zuvor immer eine gründliche Auswertung der Lage vorgenommen. Schwerpunkte liegen in der Regel im Bereich der Wohngebiete sowie den Hauptverkehrswegen. Im Rahmen der Kontrolle am Mittwoch stellten die Ermittler zwei Personen fest, die im Verdacht standen, in größerem Stil Diebstähle begangen zu haben. Für die Bekleidung, die Spirituosen sowie die kosmetischen Erzeugnisse konnten keine Eigentumsnachweise erbracht werden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine der Personen war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und hatte keinen festen Wohnsitz. Im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt waren die Überprüften einschlägig bekannt. Nach einer Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Bereich, wurden die beiden wieder entlassen. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen, wurden 17 Pkw, 7 Kleintransporter und 38 Personen genau überprüft." Diese Maßnahmen scheinen mit dazu beizutragen, dass die Einbruchzahlen nach Jahren des Anstiegs nun auch wieder rückläufig sind," betont Pressesprecher Axel Bergmann die Hoffnung der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell