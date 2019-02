Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tageswohnungseinbruch

Nienstädt/Liekwegen (ots)

(ma)

Im Nienstädter Ortsteil Liekwegen ist am Mittwoch zwischen 17.15 bis 18.30 Uhr ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Schützenstraße eingestiegen.

Zuvor hatte der Täter an der Terrassentür die Glasscheibe zerstört und sich somit Zugang zum Wohnhaus verschafft.

Vermutlich wurde der Einbrecher durch die Rückkehr der Hausbesitzer gestört und konnte so nicht alle Räume durchsuchen. Dennoch wurden Schmuckstücke gestohlen.

