Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstähle von Grabschmuck

Bad Nenndorf/Rodenberg (ots)

(He.) In den letzten Tagen und Wochen kam es im Bereich Haste, Bad Nenndorf und Rodenberg vermehrt zu Diebstählen auf Friedhöfen. Es wurden von den Gräbern Kupfer und Messing Buchstaben, Figuren, Vasen und Schalen entwendet. Den Dieben machte es nichts aus die Gegenstände, obwohl sie zum Teil mit den Grabsteinen verankern waren abzuschlagen oder abzutrennen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter/innen es auf Altmetall abgesehen haben. Auch in Barsinghausen und anderen Orten entlang des Deisters sind solche Taten begangen und bekannt geworden. Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern/innen geben können. Polizei Bad Nenndorf, 05723/94610

