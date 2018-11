POL-GÖ: (594/2018) Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz in Klein Lengden - Polizei Friedland sucht Zeugen

Göttingen (ots) - Gemeinde Gleichen, Ortsteil Klein Lengden, Steinslieth Mittwoch, 7. November 2018, zwischen 12.45 und 13.00 Uhr

KLEIN LENGDEN (jk) - Vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke hat ein unbekannter Fahrzeugführer am letzten Mittwoch (07.11.18) in der Zeit zwischen 12.45 und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Klein Lengden (Landkreis Göttingen) einen neben ihm abgestellten grünen Daihatsu beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Bei der Kollision wurde der Lack der Limousine an der Fahrerseite zerkratzt. Der Wagen war zum Zeitpunkt des Unfalls in der zweiten Parkbucht neben der Ein- bzw. Ausfahrt abgestellt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt nach einer ersten vorläufigen Schätzung ca. 400 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/937900 bei der Polizeistation Friedland zu melden.

