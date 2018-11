POL-GÖ: Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus; Personen kamen nicht zu Schaden. Göttingen, OT Nikolausberg, Augustinerstraße; Samstag, 10.11.2018 gg. 23.27 Uhr.

Göttingen (ots) - (mw) - Aus ungeklärter Ursache kam es in einem Schlafzimmer in der Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in Nikolausberg zu einem Wohnungsbrand. Der Hauseigentümer unternahm bereits vor Eintreffen der Feuerwehr die ersten Löschversuche. Zu Personenschäden kam es nicht. Neben der Berufsfeuerwehr Göttingen waren auch die Freiwillige Feuerwehr Nikolausberg, sowie ein Notarztfahrzeug und Rettungswagen im Einsatz. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen ca. 45.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die weiteren Ermittlungen werden durch das 1. Fachkommissariat Göttingen übernommen.

