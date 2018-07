POL-PDKL: Rollerdiebstahl

Schönenberg-Kübelberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Roller der Marke "REX". Neben dem Roller wurde auch der Schutzhelm entwendet, der sich im Helmkoffer des Rollers befand. Der Geschädigte parkte seinen Roller in der Rathausstraße, in der Nähe vom Marktplatz. Der Gesamtschaden beträgt circa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/9190 oder die Polizeiwache Schönenberg unter der Telefonnummer 06373/8220 entgegen.

