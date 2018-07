POL-PDKL: Unfallflüchtiger mit Alkoholproblem

Meisenheim (ots) - Gleich mehrfach hat ein PKW-Fahrer am Mittwochnachmittag beim Wendemanöver einen Steinblock in der Straße "Klenkertor" angefahren. Zeugen beobachteten ihn und verständigten die Polizei als sich der Unfallverursacher schließlich von der Örtlichkeit entfernte. Vor seinem Wohnanwesen wurde der Mann von der Streife in seinem PKW sitzend angetroffen. Er war offensichtlich alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Aus den Gesprächen mit dem Beschuldigten und anderen Personen ist anzunehmen, dass der 60-jährige Mann alkoholsüchtig ist. Hierüber wird die Führerscheinstelle informiert. Bei der weiteren Bearbeitung wird der Straftäter erfahren, dass die Polizei ihn in der Zukunft im Fokus haben wird, um weitere Trunkenheitsfahrten zu verhindern.

