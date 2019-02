Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaie aus Handtasche entwendet

Bückeburg (ots)

(ma)

Einer 76jährigen Bückeburgerin ist am Mittwoch gg. 10.15 Uhr das Portemonnaie in einem Supermarkt an der Bückeburger Kreuzbreite aus der Handtasche entwendet worden.

Die Handtasche hatte die Geschädigte am Einkaufswagen hängen und bemerkte den Verlust ihrer Geldbörse, als sie an der Kasse bezahlen wollte.

Im Portemonnaie waren außer Bargeld eine EC-Karte, Personalausweis und eine Versichertenkarte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell