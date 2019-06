Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeipräsident Johann Kühme eröffnet das 27. Polizeipuppenspielerfestival +++ Vorstellungen noch bis Sonntag beim Tag der Niedersachsen in Wilhelmshaven +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei lässt auf dem Tag der Niedersachsen die Puppen tanzen: Polizeipräsident Johann Kühme hat am heutigen Freitag, 14.6.19, in Wilhelmshaven das 27. Festival der Polizeipuppenspieler der Pädagogischen Puppenbühne der Polizeidirektion Oldenburg eröffnet. "Es ist immer wieder beeindruckend, mit welch schauspielerischen Talent es die Puppenspieler schaffen, auch ernste Themen spielerisch und kindgerecht auf die Bühne zu bringen. Sie leisten damit einen Grundstein für erfolgreiche Präventionsarbeit", sagte Kühme bei seiner Eröffnungsrede in der Sporthalle Süd auf der Blaulicht- und Technikmeile beim Tag der Niedersachsen. Dort präsentieren sich an diesem Wochenende auch die anderen Bereiche der Polizei mit zahlreichen Attraktionen und Informationsständen.

Beim dreitägigen Polizeipuppenspieler-Festival, das sich vor allem an Kinder im Kindergarten- und Grundschuleltern richtet, sind in diesem Jahr alle Polizeipuppenbühnen aus Niedersachsen vertreten. Die Bühnen aus Aurich, Delmenhorst, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück sowie ein einzelner Puppenspieler aus Weyhe führen von Freitag bis Sonntag ihre Stücke auf, der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bereich der Verkehrserziehung. Die Kinder erfahren so unter anderem warum es wichtig ist, sich im Auto anzuschnallen, wie man sicher die Straße überquert und wieso man auf dem Fahrrad einen Helm tragen sollte. Dies geschieht ohne den erhobenen Zeigefinger, sondern in Form von unterhaltsamen und spannenden Geschichten, die Spaß machen - nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen.

An diesem Samstag und Sonntag besteht für alle Interessierten die Möglichkeit, das Festival der Polizeipuppenspieler zu besuchen. Die Spieltermine sind an beiden Tagen jeweils um 10.30 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr. Zu jeder Vorstellung finden rund 100 Personen Platz in der Turnhalle, der Eintritt ist kostenlos.

Informationen zu den einzelnen Stücken und den Spielplan mit allen Anfangsterminen unter: https://150-jahre-whv.de/36-tag-der-niedersachsen/highlights/puppenbuehne/

