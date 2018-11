POL-PDKL: Fahrzeug überschlägt sich

Waldmohr (ots) - Am Morgen des 27.11.2018 fuhr eine 33jährige Frau mit ihrem Opel Corsa auf der L 355 aus Richtung Waldmohr kommend, in Richtung Anschlussstelle der Bundesautobahn 6. In einer leichten Linkskurve kam diese, vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt nur geringe Verletzungen, die im Anschluss im Krankenhaus Homburg behandelt wurden.

