POL-NOM: Betrugsverdacht (hin)

Einbeck (ots) - Am Samstag, d. 07.07.2018, gegen 18.20h erstattet ein 62- jähriger Seesener eine Anzeigen wegen Betrugsverdacht. Am 07.07., gegen 15.00h erschienen bei seiner 86-jährigen Mutter, die in Einbeck wohnhaft ist, zwei männliche Personen und boten hochwertige Steinreinigungsarbeiten und Versiegelung an. Es wurden jedoch nur einfache Arbeiten mit einem Hochdruckreiniger durchgeführt. Die 86-jährige bezahlte hierür 1000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell