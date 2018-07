POL-NOM: Fahrraddiebstahl (hin)

Einbeck (ots) - Am Freitag, d. 06.07.2018 zwischen 06.15 und 13.30h wurde aus einem Fahrradunterstand am Bahnhof Salzderhelden eine hochwertiges neues eBike der Firma GIANT, Farbe schwarz mit neonorangefarbenen Schriftzügen entwendet. Der 37-jährige Eigentümer hatte das Rad am Morgen gegen 06.15h mittels massivem Zahlenschloß gesichert abgestellt, als er zurückkehrte musste er feststellen, dass dieses entwendet war. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2500,- Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck (Tel. 05561/949780) in Verbindung zu setzen.

