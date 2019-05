Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtrag zur Pressemitteilung "Ursache zum Wohnhausbrand in Drolshagen noch unklar"

Drolshagen (ots)

Wie bereits am Montag (27. Mai) berichtet, kam es am vergangenen Samstag (25. Mai) in der Gerberstraße in Drolshagen zu einem Brand eines Reihenhauses. Beamte der Olper Kriminalpolizei stellten heute unter Hinzuziehung eines Ursachenbrandsachverständigen fest, dass der Brand durch einen Funkenflug nach fahrlässigem Umgang mit einem Holzkohlegrill verursacht wurde. Wenige Meter von dem Wohnhaus entfernt stand ein Schuppen, in dem Holz gelagert wurde. Zur Zeit der Brandentstehung wehte ein starker Wind. Dadurch löste ein Grill, der in der Nähe stand, einen Funkenflug aus. Diese Funken griffen auf den Holzstapel in dem Schuppen über und entfachten das Feuer. Der Brand weitete sich daraufhin auf den gesamten Hauskomplex aus.

