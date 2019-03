Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Dienstag, 05.03.2019, gegen 12.40 Uhr, kam es in Uslar, Isertorweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Mann aus Uslar befuhr mit einem Lkw den Isertorweg in Richtung Kurze Straße. Auf Grund des Gegenverkehrs musste er nach rechts ausweichen. Dabei beschädigte er mit dem Fahrzeug das Vordach eines Hauses. Dabei entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell