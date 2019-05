Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der A 40 mit zwei verletzten Personen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Dienstagnachmittag, um 17:38 Uhr wurde der Feuerwehr Mülheim über die Leitstelle ein verunfalltes Fahrzeug auf der BAB40 in Fahrtrichtung Essen, in Höhe der Ausfahrt Mülheim-Dümpten, gemeldet. Da nach ersten Angaben von einer eingeklemmten Person ausgegangen werden musste, entsandte die Leitstelle den Rüstzug, sowie Kräfte des Rettungs- und Führungsdienstes zur Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden die beiden Insassen des Pkw bereits durch Ersthelfer außerhalb des Fahrzeuges versorgt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und eine Versorgung der Patienten durchgeführt. Insgesamt wurden zwei verletzte Personen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die BAB40 in Fahrtrichtung Essen durch die Polizei voll gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 18:15 beendet. (THe)

