Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Diebstahl von Blumenkübel

Kirchen (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende wurden zwei bepflanzte Blumenkübel in Kirchen, Bahnhofstraße entwendet. Im Zeitraum von Sonntag, 11:00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr verschwanden die Kübel, welche vor der sogenannten Gelben Villa (Tagesklinik) abgestellt waren. Die etwa 50 cm hohen, weißen Kübel waren mit Jasmin und Husarenknöpfe bepflanzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf oder der Polizeibezirksdienst in Kirchen unter 02741/688609 entgegen.

