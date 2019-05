Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Altenkirchen Mitteilung vom 09.05.2019 versuchter Tageswohnungseinbruch und Sachbeschädigung in Neitersen

Altenkirchen (ots)

Am heutigen Morgen wurde mitgeteilt, dass Unbekannte offensichtlich versucht hätten in das Gebäude einer Jugendhilfeeinrichtung einzubrechen. Hiernach wurde -vermutlich in den frühen Morgenstunden- die kurze Zeit der Abwesenheit der Bewohner genutzt, um gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Der Täter wurde hierbei offensichtlich gestört, es blieb beim Versuch. Aufgrund von Zeugenhinweisen dürfte von mindestens einem männlichen Täter auszugehen sein. Es ist nur geringer Sachschaden entstanden. Es wird um Zeugenhinweise gebeten

