Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Budenheim (ots)

Dienstag, 09.04.2019, 12:00 Uhr bis Montag, 15.04.2019, 07:15 Uhr

Ein 21-Jähriger parkt sein Firmen-Auto, einen Citroen Jumpy, letzten Dienstag in einer Parkbucht in der Wiesmoorer Straße. Als er gestern Morgen zu dem Auto zurückkehren möchte, ist es weg und es liegen Glassplitter am Boden. Er meldet es der Polizei. Am Montagvormittag meldet ein Spaziergänger, das Auto im Mombacher Unterfeld gesehen zu haben. Es handelt sich um den gestohlenen Citroen Jumpy. Die Seitenscheibe ist eingeschlagen, es hat einen Platten und es sind frische Unfallschäden vorne rechts, mit roten Lackanhaftungen erkennbar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell