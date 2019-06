Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Horst, BAB 23 - 2000 Liter Flüssig-Bitumen laufen aus verunfallten Unimog auf die Fahbahn

Bad Segeberg (ots)

Am 19.6.2019, gegen 16.58 Uhr, ist ein 44jähriger Fahrer mit dem Mercedes-Benz Unimog einer Hamburger Baufirma auf der BAB 23 im Bereich der Gemeinde Horst nach einem Reifenplatzer nach links von der zum Unfallzeitpunkt trockenen Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelschutzplanke und kippte auf die Seite. Die Ladung, etwa 2000 Liter Flüssig-Bitumen laufen aus der Arbeitsmaschine aus und ergießen sich über die Fahrbahnfläche in Richtung Heide. Auch der Gegenfahrstreifen wird durch Betonteile von der Ladefläche verunreinigt, ein entgegenkommender 72jähriger Pkw-Fahrer kann mit seinem Mercedes GLK nicht mehr ausweichen. Bei diesem Fahrzeug entsteht am Unterboden und an der Lenkeinrichtung ein Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

Der Unimog-Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Unimog entstand ein Totalschaden. Die Autobahn musste an der Anschlussstelle Horst in beiden Richtungen für vier Stunden voll gesperrt werden. Die Bergung und Räumungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Heide dauerten bis 01.oo Uhr in der Nacht an, danach konnte ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Räumungsarbeiten werden am heutigen Tage fortgesetzt. Es zeichnet sich ab, dass der Asphalt im Bereich der Unfallstelle komplett erneuert werden muss. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Es bildeten sich auf der BAB und den Nebenstrecken kilometerlange Staus.

Eingesetzt waren mehrere Streifenwagen, der Rettungsdienst, ein Notarzt, das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr.

