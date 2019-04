Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Radmuttern gelöst und Fahrzeug zerkratzt

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 20.04.2019, 20:00 Uhr - 21.04.2019, 16:00 Uhr zerkratzt bislang unbekannter Täter in der Berliner Straße in Frankenthal einen geparkten Seat Ibiza und verursacht so einen Schaden in Höhe von 2000 Euro. Außerdem stellt der Geschädigte beim Fahren mit seinem Pkw fest, dass die Radmuttern des linken Vorderrads gelöst wurden. Glücklicherweise können die Radmuttern schnell genug wieder festgezogen, so dass es zu keiner gefährlichen Situation kommt. Die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt wurden aufgenommen.

