Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 21.04.2019, um 10:45 Uhr übersieht ein 71-jähriger Fahrzeugführer beim Ausfahren aus einem Grundstück im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal einen von links kommenden Motorradfahrer. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzt der 27- jährige Kradfahrer und zieht sich leichte Verletzungen zu, die in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden müssen. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell