Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Kreise gedreht

Speyer (ots)

20.04.2019 - 22.50 Uhr Der Streife fiel am späten Karfreitagabend ein Roller auf, der mit zwei Personen besetzt vor dem Historischen Museum in Speyer auf der Fahrbahn Kreise drehte. Bei der Kontrolle wurde dann beim 15-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Schnelltest ergab dann auch einen Wert von 1,2 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert, was Auswirkungen auf einen zukünftig zu erwerbenden Führerschein haben könnte.

