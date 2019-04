Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pressemeldung der PI Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

PRESSEDIENST --------------------------------------------------------- POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ POLIZEIINSPEKTION SCHIFFERSTADT ---------------------------------------------------------

Schifferstadt, 22.04.19

Pkw aufgebrochen und Tasche gestohlen

-Altrip- Ein Pkw-Fahrer parkte am 15.04.19 gegen 18 Uhr sein Fahrzeug in der "Großen Horststraße" vor dem Anwesen 1a in Altrip. Leider befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch eine Umhängetasche und eine Arbeitsjacke im Fahrzeug. Unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete beide Gegenstände. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Am Pkw wurde eine Spurensuche durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletzter Person

-Hochdorf-Assenheim- Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am 18.04.2019 an der Einmündung Hauptstraße/Johannes-Büber-Straße in Hochdorf-Assenheim. Ein Pkw Fahrer befuhr die Johannes-Büber-Straße und wollte an der Einmündung nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der vorfahrtsberechtigte Pkw Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

-Dannstadt-Schauernheim- Am Abend des 18.04.2019 befuhr eine Streifenbesatzung der PI Schifferstadt die Landstraße zwischen Dannstadt und Mutterstadt. Am Kreisverkehr im Bereich des dortigen Gemüsebauers stellte die Streife einen Pkw fest, der komplett auf der Grünfläche des dortigen Kreisverkehrs stand und sich festgefahren hatte. Am Fahrzeug befanden sich zwei offensichtlich betrunkene, männliche Personen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Vater und Sohn. Wer den Unfall verursacht hat, konnte zunächst an der Unfallstelle nicht geklärt werden, so dass beide Personen zwecks Blutentnahme zur PI Schifferstadt verbracht wurden. Während sich der Vater den eingesetzten Beamten gegenüber sehr freundlich verhielt, legte der Sohn ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag. Der junge Mann wollte sich während der Blutentnahme gegen die Maßnahme wehren und musste von mehreren Polizeibeamten festgehalten werden. In Hinblick auf die Fahrereigenschaft wurde eine intensive Spurensuche am Unfallort durchgeführt. Die entsprechenden Strafverfahren u.a. wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Schaden in der Grünanlage des Kreisverkehrs dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Unfallfahrzeug musste durch einen Abschlepper geborgen werden.

Betrunkener Radfahrer gestürzt

-Limburgerhof- Am Abend des 19.04.2019 kam es in der Neuhofener Straße in Limburgerhof zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine Gruppe Radfahrer befuhr den Radweg der besagten Straße in Richtung Limburgerhof. Beim Herunterfahren der Brücke kam einer der Radfahrer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit und vermutlich aufgrund des Alkoholeinflusses ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich schwer. Der 50 jährige wurde stationär in einem nah gelegenen Krankenhaus aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell