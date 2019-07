Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Pkw-Scheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Freiburg (ots)

Nach einem Sparziergang am Rheinufer kehrte eine 39-jährige Frau zu ihrem abgestellten Pkw zurück und musste feststellen, dass die rechte hintere Seitenschiebe eingeschlagen und die im Fahrzeuginneren zurückgelassene Handtasche entwendet wurde. Unter anderem befand sich darin ihr Bundespersonalausweis. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Montag, 08.07.2019 im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, auf dem Parkplatz der Minigolfanlage in Waldshut. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Das Polizeirevier WT hat die Anzeige aufgenommen.

ff

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Frank Fanz

Telefon: 0761 882 1012

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell