POL-FR: Brennende Wäsche in Hinterzartener Hotel

Zu einem größeren Feuerwehr- und Rettungseinsatz entwickelte sich ein qualmender Wäschekorb in einem Hotel in Hinterzarten/ Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Bedienstete bemerkten am Montagabend, gg. 18.30 Uhr, Brandgeruch im Keller des Hotels. Bei Nachschau entdeckten sie einen kokelnden Korb mit Wäsche, welche kurz zuvor noch in einem Trockner war. Als der Korb ins Freie getragen wurde, vergrößerte sich die Rauchbildung so sehr, dass anschließend sieben Angestellte wegen des eingeatmeten Rauchs durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die Personen konnten jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort die Nacht zu Hause verbringen und wurden nicht weiter verletzt

Der Wäschekorb konnte, nachdem er im Freien war, schnell abgelöscht werden. Gebäudeteile fingen kein Feuer. Der Grund der Brandentstehung ist bislang gänzlich unbekannt. Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Brand waren neben der Polizei die Feuerwehr Hinterzarten mit vier Löschfahrzeugen, mehrerer Rettungskräfte und zwei Notärzte eingesetzt.

