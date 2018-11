POL-PDKL: Prügelei unter Schülern

Wolfstein (ots) - Für Aufsehen sorgte am Freitagmittag eine größere Personenansammlung im Bereich des Wolfsteiner Bahnhofs. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei eine Massenschlägerei. Vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass in die eigentliche Auseinandersetzung drei der anwesenden Personen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren verwickelt waren. Die Schüler liegen offenbar bereits länger im Streit und hatten bereits in der Schule Meinungsverschiedenheiten. Deshalb hatte man sich verabredet, um die Angelegenheit zu klären. Die in größerer Anzahl anwesenden anderen Jugendlichen waren zum größten Teil Mitschüler und lediglich Zeugen des Geschehens.

