POL-PDKL: Kennzeichen am Audi für VW ausgegeben

Lauterecken (ots) -

Mit einem nichtzugelassenen Fahrzeug ist am Donnerstagabend ein 19-Jähriger durch die Stadt gefahren. Bei der Verkehrskontrolle war den Beamten aufgefallen, dass der Wagen bereits im März außer Betrieb gesetzt wurde. Das an dem PKW montierte Kennzeichen ist für einen VW ausgegeben. Der junge Mann hatte die Kennzeichen an dem nicht zugelassenen Wagen montiert, da der zugelassene PKW größere Mängel hat. Diese muss er nun in Ordnung bringen oder das Fahrzeug abmelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell