POL-PDKL: Polizeipräsenz auf Umleitungsstrecken

Anwohner und Baustellenverantwortliche bitten die Polizei um Kontrollen auf den durch Sperrungen bedingt gesondert geregelten Strecken. Insbesondere der LKW-Verkehr wird vermutlich auch durch Navi-Hinweise auf nicht zulässig zu befahrende "Umfahrungsstrecken" geführt. Die Polizei verstärkt die Kontrollen zum Beispiel in Cronenberg und Einöllen. Postiert sich eine Streife auf den Routen bleibt häufig prompt der LKW-Verkehr aus. Die Kommunikation unter den Truckern scheint bestens zu funktionieren. Die Polizisten bleiben jedoch nicht untätig. Am Donnerstagnachmittag wurden eben auch PKW allgemein kontrolliert. Ein PKW-Fahrer war mit einem abgefahrenen Reifen unterwegs und erhält deshalb eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Allerdings ereignete sich zwischen 13:45 und 14:15 Uhr in der Hauptstraße eine Unfallflucht. Ein größeres Fahrzeug war aus Richtung Reipoltskirchen kommend gegen den Außenspiegel eines auf der anderen Straßenseite parkenden PKW gestoßen: 500 Euro Schaden. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter Telefon-Nummer 06382 9110.

