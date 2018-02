POL-CUX: +++ Trotz Fahrverbot am Steuer +++ Trotz Fahrverbot am Steuer +++ Versuchter Einbruch in Golfclub +++

Cuxhaven (ots) - Trotz Fahrverbot am Steuer

Hemmoor. Einen Tag vor Ablauf seines Fahrverbotes erwischte die Polizei aus Hemmoor am Montag (26.02.2018) einen 54-jährigen Mann aus Wischhafen als er mit seinem Wagen auf der B73 innerorts in Richtung Wingst unterwegs war. Bei der Kontrolle gegen 17.00 Uhr in Höhe des Kreidesees gab der Wischhafener zunächst an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Bei einer Überprüfung der Fahrerdaten kamen die Beamten dem Mann jedoch schnell auf die Schliche. Im Rahmen eines Verfahrens wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit wurde gegen den Fahrer ein Fahrverbot für die Dauer von einem Monat verhängt. Das Fahrverbot war noch nicht abgelaufen. Gegen den 54-jährigen ermittelt die Polizei Hemmoor jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Neben der zu erwartenden Geldstrafe wird sich der Wischhafener jetzt auf eine deutlich längere Entziehung seiner Fahrerlaubnis einrichten müssen.

Cuxhaven. In der Zeit vom 25.02.-27.02.2018 brachen unbekannte Täter einen Kellerraum im Elfenweg in Cuxhaven auf. Dort entwendeten die unbekannten Täter diverses Werkzeug. Die Polizei Cuxhaven such nach Zeugen (04721-573-0).

Versuchter Einbruch in Golfclub

Cuxhaven. Am 28.02.2018, gegen 01.25 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einem Golfclub in Cuxhaven, Ortsteil Oxstedt, einzubrechen. Bei dem Versuch die Fenster aufzuhebeln löste die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven in Verbindung zu setzen (04721-573-0).

Berauscht unterwegs

Cuxhaven. Am 27.02.2018, gegen 14.15 Uhr, stoppte die Polizei in Cuxhaven im Strichweg einen 64-jährigen Pkw-Fahrer aus Cuxhaven. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,1 Promille. Der Mann wurde zur Blutprobe gebeten und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

