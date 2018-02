POL-CUX: +++ Einbruch in Lagerräume auf Firmengelände in Loxstedt +++ Achtung vor Fahrraddieben +++ Diebstahl aus Pkw +++ Betrunken am Steuer erwischt +++

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Lagerräume auf Firmengelände in Loxstedt

Loxstedt. Am letzten Wochenende, 23. - 26.02.18, wurden auf einem größeren Firmengelände in 27612 Loxstedt, Zur Siedewurt, die Türen von 2 Containern und einem Lagerraum aufgebrochen. Es wurden zwei Schubkarren, 2 Winkelschleifer und Zubehör für Schweißgeräte gestohlen. Der genaue Schadensumfang steht noch nicht fest. Zeugen möchten sich mit der Polizei Schiffdorf in Verbindung setzen (04706-9480).

Achtung vor Fahrraddieben

Cuxhaven. Am 26.02.2018, gegen 20.00 Uhr, drangen zwei unbekannte Männer unter einem Vorwand in ein Mehrfamilienhaus in Cuxhaven, Rathausstraße, ein. Die beiden Männer baten um Einlass, da sie angeblich einen Bekannten im Haus besuchen wollten. Einer der Männer suchte die Kellerräume des Hauses auf und entwendete dort 2 Fahrräder. Ein weiterer Mann wartete vor der Haustür. Ein wachsamer Anwohner aus dem Haus sprach die Männer an. Sie flüchteten dann ohne Fahrräder in unbekannte Richtung.

Diebstahl aus Pkw

Cuxhaven. Am 26.02.2018, in der Zeit von 19.45-22.25 Uhr, wurde mit einem Gullydeckel die Scheibe eines Pkw in Cuxhaven, Auf dem Delft, eingeschlagen. Der Täter entwendete ein Laptop aus dem Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven in Verbindung zu setzen (04721-573-0)

Betrunken am Steuer erwischt

Hemmoor. Am 27.02.2018, gegen 00.30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Lamstedter auf der Bremervörder Straße in Lamstedt angehalten und kontrolliert. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,2 Promille. Der Mann wurde zur Blutprobe gebeten und der Führerschein wurde sichergestellt.

