POL-CUX: +++ Glückliches Ende einer Vermisstensuche +++ Diebstahl aus Transporter in Lehnstedt +++ Dieseldiebstahl auf Bauernhof +++

Cuxhaven (ots) - Dieseldiebstahl auf Bauernhof

Beverstedt. In der Nacht zum 24.02.2018 wurde in Kirchwistedt (27616 Beverstedt), Tabener Straße, auf einem landwirtschaftlichen Gehöft 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem Traktor gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schiffdorf in Verbindung zu setzen (04706-9480).

+++

Diebstahl aus Transporter in Lehnstedt

Hagen. Am 24.02.2018, zwischen 06:30 und 13:30 Uhr, wurde in Lehnstedt (27628 Hagen im Bremischen), Heuberg in einen Firmen-Transporter, Renault Master, eingebrochen und diverse Maschinenwerkzeuge (Freischneider, Laubgebläse, Heckenschere, Motorsäge, 2 Akku-Bohrmaschinen samt 4 Akkus) im Wert von ca. 7.000,- Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schiffdorf in Verbindung zu setzen (04706-9480).

+++

Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Cuxhaven. Ein 85-Jähriger Cuxhavener ist gestern (25.02.2018, gegen 11.00 Uhr) von seiner Wohnanschrift in Cuxhaven-Altenbruch mit dem Fahrrad losgefahren und nicht zurückgekehrt. Die Suche nach dem demenzkranken Mann wurde daraufhin sofort eingeleitet. Die freiwillige Feuerwehr Cuxhaven und die Rettungshundestaffel Cuxland mit Sitz in Hagen im Bremischen unterstützen die Polizei Cuxhaven bei der Suche nach dem 85-Jährigen. Nach einem Hinweis von Passanten konnte der 85-Jährige nach kurzer Zeit und wohlauf im Bereich Cuxhaven-Altenbruch festgestellt werden. Die Polizei Cuxhaven bedankt sich bei den Kräften der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel Cuxland. "Wir sind immer dankbar, wenn wir bei Suchmaßnahmen durch Feuerwehren, Hundestaffeln oder anderen freiwilligen Helfern unterstützt werden", so Rainer Brenner Pressesprecher der Polizei Cuxhaven. Die Einsätze der Rettungshundestaffeln Cuxland sind ehrenamtlich und kostenlos. Die Alarmierung kann über jede Polizeidienststelle oder die Notfalltelefonnummern erfolgen. Weitere Informationen über die Rettungshundestaffel finden Sie unter www.rhscuxland.de.

