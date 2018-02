POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 24.02.2018

Cuxhaven (ots) - Bereich Cuxhaven

Cuxhaven-Altenwalde: Einbruch in Musikbar In der Nacht zu Freitag drangen ein oder mehrere Täter in eine Musikbar in der Wohlsenstraße ein. Nachdem verschiedene Unterhaltungselektronik und ein Sparschrank aufgebrochen wurden, nahmen die Täter mehrere Flaschen Alkoholika und einen kompletten Zigarettenautomaten mit. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte unter 04721/5730 bei der Polizei.

Cuxhaven: Gullydeckel durch die Fensterscheibe geworfen Am frühen Samstagmorgen gegen 02.55 Uhr warf ein unbekannter Täter einen Gullydeckel durch die Fensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäfts im Grünen Weg. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich unter 04721/5730 bei der Polizei zu melden.

