POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 25.02.2018

Köhlen: Fund von Skelettteilen Am 24.02.2018 wurden in der Feldmark im Bereich der Ortschaft Köhlen Teile eines menschlichen Skelettes gefunden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Mit weiteren Erkenntnissen rechnet die Polizei erst nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung der menschlichen Überreste. Ob ein Zusammenhang mit einer Vermisstensache aus dem Jahr 2017 besteht, kann die Polizei derzeit nicht beantworten.

