Cuxhaven (ots) - Fund von Skelettteilen / Zusatzmeldung

Geestland. Am 24.02.2018 wurden in der Feldmark im Bereich der Ortschaft Köhlen Teile eines menschlichen Skelettes gefunden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Mit weiteren Erkenntnissen rechnet die Polizei erst nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung der menschlichen Überreste. Ob ein Zusammenhang mit einer Vermisstensache aus dem Jahr 2017 besteht, kann die Polizei derzeit nicht beantworten. Die Polizei Cuxhaven hat in diesem Fall nun eine Obduktion angeregt. Eine Entscheidung steht noch aus. Nach einer Obduktion kann erst bestätigt werden, ob ein Zusammenhang mit einer Vermisstensache aus dem Jahr 2017 besteht. Bei der Obduktion soll auch die Todesursache ermittelt werden. Ein Ergebnis ist erst Mitte der Woche zu erwarten. Die Polizei Cuxhaven bittet darum, von weiteren Fragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

