POL-CUX: +++ Brand eines bewohnten Einfamilienhauses mit einer leicht verletzten Person +++

Cuxhaven (ots) - Brand eines bewohnten Einfamilienhauses mit einer leicht verletzten Person

Geestland. Gestern (25.02.2018, gegen 22.00 Uhr) geriet bislang aus ungeklärter Ursache das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses im Ortsteil Sievern, Driftthun, in Brand. Der Bewohner des Hauses konnte noch rechtzeitig das Haus verlassen und wurde wegen einer leichten Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Das Feuer griff auch den Dachstuhl des Hauses an. Die Brandursache ist noch unklar. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.

