POL-D: Veranstaltungshinweis - Stadtteilrundgang - Lierenfeld ... ist Wunderbar, Wanderbar, Wandelbar!

Düsseldorf (ots) - Veranstaltungshinweis - Stadtteilrundgang

Samstag, 3. März 2018, ab 10.00 Uhr

Lierenfeld ... ist Wunderbar, Wanderbar, Wandelbar!

Der Stadtteilrundgang 2018 - übrigens mittlerweile der siebte in Folge - widmet sich wiederum der Vielfalt und dem Wandel im Quartier.

Die Stadtteilwanderer starten an der Lukaskirche und erkundigen sich, was aus der Kirche werden wird - die wurde vor einigen Wochen entweiht und bekommt bald viele neue junge Nutzerinnen und Nutzer. Weiter geht es dann ins Quartier. Große Freiflächen "mittendrin" kündigen weitere Veränderungen an - was genau, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sachkundiger Quelle. Auch die Rheinbahn hat sich in Lierenfeld neu aufgestellt - nach den neuen Erkenntnissen dort geht's dann zum Weltkunstzimmer an der Grenze zu Flingern. Genau auf der Stadtteilgrenze liegt auch die Ar-Rahman-Moschee, die abschließend zu einem Glas Tee einlädt.

Leitung und Anmeldung

Inga Bödeker Evangelische Lukaskirche 0211/219435 Inga.boedeker@evdus.de

Dirk Sauerborn Kontaktbeamter Polizei Düsseldorf, 0176/32115522 Dirk.Sauerborn@polizei.nrw.de

