POL-D: Düsseltal - Pkw kollidiert mit Baum - 58-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Düsseltal - Pkw kollidiert mit Baum - 58-Jährige schwer verletzt

Mittwoch, 28. Februar 2018, 16 Uhr

Bei einem Alleinunfall gestern, am späten Nachmittag in Düsseltal, verletzte sich eine 58 Jahre alte Frau so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr die 58-Jährige mit ihrem Fiat die Heinrichstraße in Richtung Ostendorfstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Ein Krankenwagen brachte die schwer verletzte Frau in eine Klinik. Der Fiat musste abgeschleppt werden.

