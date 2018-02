POL-D: Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Reisholz

Düsseldorf (ots) - Noch am Unfallort erlag heute Morgen ein 47-jähriger Radfahrer seinen schweren Verletzungen. Er war von einem Pkw erfasst worden, dessen Fahrer den Mann beim Abbiegen übersehen hatte.

Den Ermittlungen des Verkehrsunfallaufnahmeteams zufolge befuhr gegen 5.50 Uhr ein 50-jähriger Mann aus Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) mit seinem Seat Leon die Paul-Thomas-Straße in Richtung Norden. Bei seinem Versuch, nach links in die Nürnberger Straße abzubiegen, übersah er einen entgegenkommenden Radfahrer. Der Radler wurde aufgeladen und durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass der 47-jährige Düsseldorfer trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Die Spezialisten des VU-Teams erschienen vor Ort und sicherten Spuren. Ein Notfallseelsorger war im Einsatz.

