POL-D: Eller: Moped-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Eller: Moped-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dienstag, 27. Februar 2018, 8.20 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte heute Morgen ein 54-Jähriger mit einem Fiat von der der Von-Krüger-Straße nach links auf die Vennhauser Allee abbiegen. Dabei sah er ein von links kommendes Moped zu spät. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dadurch stürzte die 54-jährige Moped-Fahrerin auf die Straße. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie zur stationären Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste.

