POL-PDKL: Weiterfahrt beendet -Alkohol am Steuer

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Am Freitagabend kontrollierte die Polizeistreife einen Verkehrsteilnehmer in der Saarbrücker Straße in Schönenberg-Kübelberg. Der Fahrer war sichtlich alkoholisiert. Es musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gem. §316 StGB wurde gegen den Pkw-Führer eingeleitet.

