Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrskontrollen - Lkw-Fahrer schummeln sich unerlaubt an Stau vorbei - Missachtung Ampelanlage - Ordnungswidrigkeit führt zu Anzeige und Verweis zu Stauende.

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Autobahn BAB 861 - Lkw-Stau vor Zollanlage

Es ist ein allmorgendlich wiederkehrendes Problem: Der Lkw-Stau auf der BAB A861 vor der Grenzabfertigung zur Schweiz bei Rheinfelden. Besonders ärgerlich: Es gibt Lkw-Fahrer die sich hier auf unlautere Weise einen Vorteil verschaffen wollen und einige Folgeprobleme auslösen. Neben Streitigkeiten und Unzufriedenheit kommt es teils sogar zu gefährlichen Situationen durch das Verhalten.

In den Morgenstunden des 08.07.2019 überwachten Beamte des Verkehrskommissariates Weil am Rhein den Schwerverkehr auf der BAB 861 bei Rheinfelden. Hierbei konnten mehrere Lkw-Fahrer festgestellt werden die unerlaubt am Lkw-Stau und unter Missachtung der Ampelregelung vorbeifuhren um schneller an den Grenzübergang zu gelangen. Hierbei kommt es immer wieder zum großen Rückstau und vielen Behinderungen des alltäglichen Pendlerverkehrs. Zudem stellt dieses Verhalten ein erhöhtes Unfallrisiko dar. 10 Lkw-Fahrer wurden bei dem Verstoß festgestellt und wurden beanstandet. Auf sie kommt ein Bußgeld in dreistelliger Höhe zu. Nach der Kontrolle mussten sie sich wieder an das Stauende zu stellen. Die Kontrollen werden weiter durchgeführt.

ck FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell