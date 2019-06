POL-WOB: Diebstahl von Kupferrohren - Polizei sucht Zeugen

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Friedhof St. Stefanie, Tangermühlenweg 04.06.2019, 15.30 Uhr - 05.06.2019, 07.30 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch der vergangenen Woche haben Unbekannte von der Friedhofskapelle des St. Stefanie-Friedhof in der Straße Tangermühlenweg zwei Kupferfallrohre entwendet. Die Täter müssen sich zwischen Dienstagnachmittag 15.30 Uhr und Mittwochmorgen 07.30 Uhr Auf das Friedhofgelände begeben haben. Hier montierten sie die schon dunkel angelaufenen Fallrohre ab und entwendeten diese. Da die Kupferrohre kein großes Eigengewicht haben, könnten diese auch von einer oder zwei Personen zu Fuß weggetragen worden sein. Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang darauf, dass Zeugen Personen aufgefallen sind, die die Fallrohre weggetragen haben, oder sich in verdächtiger Weis auf dem Friedhof zu schaffen gemacht haben. Möglich ist auch, dass diese Fallrohre unmittelbar veräußert oder verbaut wurden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

