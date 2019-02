Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Hinterhof

53879 Euskirchen (ots)

Mittwochnacht (2.55 Uhr) fielen einer 55-jährigen Anwohnerin in einem Hinterhof zu einem Haus in der Bergerstraße zwei Personen auf, die sich dort mit Taschenlampen bewegten. Diese entfernten sich kurze Zeit später in Richtung Straße. Die durch die Anwohnerin alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, dass die Holztür zum Hinterhof aufgebrochen war. Zwei dort zugängliche Räumlichkeiten wurden offenbar durchsucht. Über eine mögliche Beute kann bislang nichts gesagt werden. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell