Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auffahrunfall mit verletzter Fahrerin

53894 Mechernich (ots)

Ein Mann (29) aus Troisdorf und eine Frau (39) aus Mechernich befuhren am Montag (15.55 Uhr) in gleicher Fahrtrichtung die Bundesstraße 477 aus Kommern kommend in Fahrtrichtung Kall. Aufgrund eines Rückstaus bremste die Frau den Pkw leicht ab. Der hinter ihr fahrende Mann bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Die Frau wurde durch den Unfall verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

