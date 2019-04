Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht Rewe Parkplatz Habsburgring Mayen

Mayen (ots)

Am Mittwoch, den 10.04.2019 zwischen 20:05 Uhr und 20:40 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewemarktes am Habsburgring in Mayen.

Ein bislang Unbekannter beschädigte die Fahrertür eines anderen Fahrzeuges und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen tel. 02651/8010

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell