Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Jugendlichen

Spessart, Ortsteil Wollscheid, Kreis Ahrweiler (ots)

Am heutigen späten Nachmittag ereignete sich auf der Landstraße L111 zwischen Wollscheid und Niederdürenbach ein schwerer Verkehrsunfall, an dem zwei junge Motorradfahrer beteiligt waren. Die beiden Fahrer, eine Jugendliche und ein Jugendlicher aus dem Kreis Ahrweiler, befuhren die abschüssige und kurvige Strecke in Richtung Niederdürenbach, als die vorausfahrende Fahrerin in einer Kurve zu Fall kam und stürzte. Der hinter ihr fahrende Jugendliche überfuhr das umherschleudernde Motorrad seiner Bekannten und stürzte ebenfalls. Beide Verunfallten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Zur Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden. Die Fahrbahn war für eineinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Im Einsatz vor Ort waren neben dem Rettungsdienst noch zwei Rettungshubschrauber sowie Streifen der Polizei Remagen und Adenau. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Adenau die Ersthelfer, die sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Jugendlichen gekümmert und Erste Hilfe geleistet haben darum, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch werden Zeugen gesucht, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Polizei Adenau, Telefon 02691-9250

