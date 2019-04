Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Badeunfall im Cochemer Schwimmbad

Cochem (ots)

Bei der Polizei in Cochem ist ein Badevorfall vom Sonntag, 31.03. in Bearbeitung. Gegen 13.15 Uhr rutsche eine 71-jährige Frau aus einem Eifelort mit ihrem 5-jährigen Enkel auf dem Schoß die Rutsche herunter. Ihr rutschte ein bisher unbekannter Junge heftig von hinten in den Rücken. Bei einer späteren Untersuchung der Seniorin wurden schwere Verletzungen der Lendenwirbel attestiert. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell