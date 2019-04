Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchdiebstahl in Autohaus

Mayen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Mayen, in der Kelberger Straße zu einem Einbruch in ein Autohaus. Bislang unbekannte Täter kletterten an einer im rückwärtigen Bereich des Firmengebäudes angebrachten Regenrinne auf das Dach. Hier wurde das Fenster in zu einem Büro des Obergeschosses aufgehebelt, wodurch der Einstieg in die Firmenräume erfolgte. Weiterhin wurden aus bis Dato unbekannten Gründen 2 Dachluken auf dem Dach von außen geöffnet. Im Gebäude wurden sämtliche Türen aufgehebelt und Büros nach Wertgegenständen durchsucht. Insgesamt wurden drei Tresore aufgeflext. Außer einem geringen Bargeldbetrag wurde offenbar nichts entwendet. Täterhinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter der Rufnummer 02651-8010 entgegen.

