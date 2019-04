Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Saisoneröffnung Anlassen am Nürburgring für Zweiradfahrer

Adenau (ots)

Am 07.04.2019 fand auf dem Nürburgring die Veranstaltung Anlassen 2019 statt. Die Polizeidirektion Mayen beteiligte sich zum Start der Zweiradsaison am Nürburgring. Neben zielgruppenorientierter Präventionsarbeit durch Infostände in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Mayen-Koblenz, des LKA und Vorführungen der HdP wurde der ordnungsgemäße Verlauf der Veranstaltung durch die Polizeidirektion Mayen und der ihr unterstellten Kräfte gewährleistet. Die Besucherzahl von ca.20.000 lag im der Bereich der des Vorjahres. Nach dem Motorradgottesdienst endete die Veranstaltung mit einem Motorradkorso über die Nordschleife. Gegen 18.00 Uhr war die Veranstaltung beendet, zu wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen war es nicht gekommen. Am Veranstaltungstag ereigneten sich im Bereich des Nürburgrings 7 Verkehrsunfälle, wobei 2 Personen schwer und 1 Person leicht verletzt wurden.

